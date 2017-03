Nordskov Mølle har ikke set så flot ud i 40 år, som den gør nu - takket være Nordskov Mølles Venner.

Nordskov Mølle står nu flot og synlig

Helsingør - 07. marts 2017 kl. 16:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordskov Mølle på Ellekildehavevej står nu kridhvid og synlig. Så flot har møllen ikke set ud i de sidste 40 år, og det skyldes ikke mindst støtteforeningen Nordskov Mølles Venner. Og foreningen er endda kun et år gammel.

Nordskov Mølles Venner holder sin første, ordinære generalforsamling onsdag den 29. marts 2017 klokken 19,00 på Bølgen, Jämtlandsvej 1 i Ålsgårde. Kun medlemmer af foreningen kan deltage i generalforsamlingen, men nye medlemmer kan melde sig ind og betale kontingent ved indgangen.

- Vi håber, at rigtig mange af vore medlemmer vil dukke op til generalforsamlingen for at høre, hvordan det går med restaureringen af den gamle vindmølle og hvilke fremtids-planer, der er for brug af møllen, siger Carsten Birket Andersen, formand for Nordskov Mølles Venner.

- Naturligvis vil vi også meget gerne høre på forslag og ideer fra medlemmerne, og heldigvis mærker vi stor interesse for møllen. På et år har vi fået næsten 150 medlemmer, og det er vi særdeles stolte af.

Nordskov Mølle var tæt på at blive revet ned for to år siden. Men nu er møllehatten repareret og krøjebjælkerne fjernet, og så er der ryddet op inde i møllen og udendørs er træer og buske beskåret. Endelig er hele møllekroppen sat i stand og kalket flere gange.

Nordskov Mølle er fra 1829 - ejet af boligselskabet Boliggården, og udlejet til Nordskov Mølles Venner, for at støtteforeningen skal istandsætte møllen bl.a. ved at søge penge fra fonde.