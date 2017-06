Nordsjæl søger frivillige

Et veloplagt revy revyhold får i en anmeldelse i Frederiksborg Amts Avis/Sjællandske Medier maksimumbedømmelsen seks stjerner for at servere 20 rappe bud på, hvorfor man ikke behøver at gå rundt og surmule om sommeren.

Anmeldelsen har denne ordlyd:

Bornholmerne har deres folkemøde. I nogle dage hvert år får de chance for at fornemme, hvad der rører sig, og hvad der debatteres uden for øen. Et stort show på en stor ø, der giver publikum mange muligheder for at finde frirum til at slappe af, når debatterne bliver for indspiste og meningerne for forudsigelige. I Græsted har man ikke noget stort folkemøde. Man har en revy, som i ydmyge og hyggelige rammer, år efter år kan forlænge sommeren uden at give publikum mulighed for at finde frirum til at slappe af mellem numrene.

I år er det rent galt med publikums muligheder for at finde frirum. I alt 20 små og store numre fyres af med præcision og i tempo, der river publikum med fra start. Den samlede spilletid nærmer sig et par timer, men i kroens hyggelige atmosfære flyver tiden af sted.

I år har revyen fået titlen »Hvor galt ka' det gå?« Svaret må lyde »Intet går galt«.

For første gang i Græsted Revyens lange historie er det en revy, hvor publikum skal være mere end almindelig skarpsindig for at finde »fyld« eller overskudsstof fra landets store revyer, som formentlig har bedre muligheder for at honorere deres tekst- og idé-leverandører end de har på kroen, hvor revyfolkene spræller, fordi pionerånden stadig lever.

Drømmeholdet

De fire skuespillere på scenen er »drømmeholdet fra 2012« - det hold, som tog Græsted og alle revyelskere på det omliggende fastland med storm, da revyen under titlen »Undskyld Vi Roder« vendte tilbage til barndomsbyen efter et par års pause: Krofatter og revydirektør René Richardt himself sammen med John Batz, Troels Malling og Christine Exner - instrueret af Gordon Kennedy, der også har leveret nogle af revyens tekster - samt ikke at glemme revyens big band, trioen Late Night Orchestra med kapelmesteren Henrik Schrøder, der har været med lige siden revyens fødsel i 1993. Uden musik ville det hele gå galt, for sangnumrene skal sidde lige i øjet og ører, og det gør de igen i år.

Listen over emner, der kan laves revy og satire over, må være uendelig lang. Kunsten er at udvælge dem, som publikum også føler er værd at bruge tid og penge på en sommeraften, hvad enten det nu er her i slutningen af juni - eller når sæsonen for denne revy, der har den længste spilletid af alle landets revyer, slutter med udgangen af september. På det punkt kan det gå grueligt galt, men det gør det ikke.

Tag for eksempel første sketch efter Carl-Erik Sørensens åbningsvise, der har givet revyen titel.

»Forgyldt« hedder nummeret (skrevet af Kjærby & Christoffersen). Hvor tragikomisk det end er, kan der kun grines af det søde liv, som fyrede topchefer - her spillet af René Richardt og Christine Exner - kan få, når de kører store selskaber så meget i sænk, at de fyres med et gyldent håndtryk. Og hvor surt må det ikke være for den direktør - her spillet af Troels Malling - som må blive i jobbet, fordi hans selskab bliver ved med at give overskud.

Chrisine Exner er i front med et par indslag med tidløst indhold. Der er den om kvinden, der tør stå ved sin alder som 55-årig, i modsætning til de medsøstre, der bruger botox og andre påfund for at virke yngre og yngre (»hvis trenden bliver ved, ender det med, at vi går i vores mor igen«). En anden handler om erotik - som den må udfolde sig for debuttanter eller på plejehjemmet med eller uden støttestrømper og efter indtagelse af Viagra piller. Vi møder også en opdateret udgave af Twisterne, hvor der ind i mellem lumres. Ellers foregår komikken primært i de øvre regioner.

I den tidløse afdeling får vi også John Batz og René Richardt, som i tv-programmet »Tips for enlige mænd« giver mandlige seere gode råd om, hvordan man kan leve som enlig. Søs og Kirsten kunne ikke have gjort det bedre i deres mandeparodier.

Flere kunne nævnes, men ellers er i de øverste regioner, at man finder komikken i revyens glansnumre, som der er flere af.

»En Greasy Affære« (skrevet af Gunvor Bjerre og René Richardt), er en oplagt kandidat til titlen »årets revynummer.« Christine Exner lader sig i rollen som Mette Frederiksen føre af Kristian Thulesen Dahl fra DF. Det er svært at se, hvem der lader sig forføre. Amorinerne fylder scenen, mens de to partiers logoer smelter sammen i et hjerte, og de synger »Jeg er din, jeg er din, Løkke er til grin«.

En anden kandidat til den titel er nummeret Identitetstyveri- skrevet af instruktøren, hvor de medvirkende skifter stemmer og identitet, når de får rørt ved en anden persons nøglekort til nem-ID. Det er et nummer, det må have krævet meget tid og meget samarbejde med teknikerne at indøve, for replikkerne kommer skiftevis som indspillede effekter, som skuespillerne mimer til, og som levende ord fra deres munde. På intet tidspunkt går timingen gal. Det er kun i det virkelige liv, når hackere får fri adgang til bankkonti og fortrolige oplysninger, at identitetstyveri ikke er noget at grine ad.

Som et apropos til en af de evindelige politiske diskussioner i Danmark, har Carl-Erik Sørensen skrevet nummeret Skat, der indleder 2. afdeling efter et pompøst præludium spilet af Henrik Schrøder. Her møder publikum René Richardt forklædt som præst i færd med at bisætte Lille Skat, der efterlader sig ni ministre og nogle efterslæb svarende til seks-syv storebæltsbroer.

Inden pointerne har bidt sig fast er Troels Malling og René Richardt i gang med et nummer om amerikanske præsidenters brug af parykker og tupéer. Vi får mere politik om Lars Løkke og Thyra Frank - i en monolog med John Batz om rummelighed, som handler om at hjælpe andre mennesker, og hele holdet er på banen med hitmageren Gulddrengens bud på sange om politiske emner, fx Morten Messerschmidts kreative måde at bruge EU-midler på, Brexit og Lars Løkkes udfordringer, inden der kan grines færdigt over gensynet med John Batz og René Richardt som tryllekunstnerne Cosmo & Caroli. Traditionen tro kan revypublikummet i Græsted også synge med på et potpourri med populære popmelodier, i år et udvalg af Shu Bi Duas sange.

Græsted Revyen har gjort det endnu en gang. Igen er forestillingen og aftenens traktement fra køkkenet alle pengene værd.

Seks stjerner, flere kan ikke gives.

Mandag kunne beboerne på Storkollektivet Svanholm så småt begynde at gøre status efter søndagens dramatiske brand i en lade på kollektivet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det tog brandfolkene på stedet omkring 12 timer at slukke branden, som nu har sat kollektivet i en mildest talt uønsket situation.

- Cirka 100 store halmballer er brændt, og det var halm, vi skulle bruge til strøelse i stalden de kommende 60 dage. Heldigvis er der en masse fra lokalområdet, som har kontaktet os og sagt, at vi bare han hente halm hos dem, men det kræver jo også en del arbejde, siger Toke Baillie fra Svanholms bygningsgruppe.

Branden i sig selv er ifølge Toke Baillie forfærdelig nok i sig selv, men timingen kunne næsten heller ikke være værre.

- Om en måned begynder vi at høste, og så mangler vi et sted at opbevare høsten. Vi bliver nødt til at lave en midlertidig løsning, og

det er ikke optimalt, siger han, der, mens branden stod på, blandt andet var med til at redde materiel fra flammerne.

Mens branden rasede, udvikledes også en kraftig røg, som gjorde, at de godt 140 på personer, der opholdt sig på stedet, måtte evakueres.

- Røgen var meget kraftig og lå ind over kollektivet. Derfor måtte vi sørge for at få vækket folk og være sikre på, at alle kom ud, siger Toke Baillie, som også fortæller, at køerne på Svanholm, havde brug for lidt ekstra omsorg søndag morgen.

- De skulle jo malkes, men de var blevet helt paniske af ilden og al den røg, så nogle af beboerne måtte også sørge for, at køerne faldt til ro, siger Toke Baillie.

Det der ikke må ske - skete alligevel mandag morgen på Birkerød Gymnasium for 19-årige Ida Hother Rasmussen.

Hun skulle have haft den længe ventede hue på klokken 08.30 som den allerførste student fra gymnasiet, og hun skulle traditionen tro have hejst flaget ude foran indgangen sammen med rektor Anders Kloppenborg.

Men sådan skulle det ikke gå.

I sidste øjeblik havde hendes censor i AT nemlig meldt sig syg, og Ida Hother Rasmussens eksamen blev derfor udskudt til klokken 15.00.

- Det her virker jo helt urealistisk. Jeg har glædet mig sådan til dette øjeblik og til at blive student i tre år... Jeg var mentalt sat op til eksamen, og nu skal jeg vente. Det er virkelig »nederen«. Jeg ved godt, at det ikke er skolens skyld, og jeg ved også godt, at jeg nok skal blive student senere i dag, så jeg er ok. Men det er en MEGET mærkelig fornemmelse at gå hjem igen med huen i æsken i stedet for på hovedet, siger Ida Hother Rasmussen til Frederiksborg Amts Avis lige efter hun har fået meldingen.

På Birkerød Gymnasium er rektor Anders Kloppenborg både ærgerlig og ked af, at de første eksamener måtte udskydes:

- Det må ikke ske. Og netop for at undgå at den slags sker, havde vi vores eksamenskontor åbent fra klokken 06.45, så vi kunne reagere, hvis der skulle være afbud fra censorer eller lærere. Men flere ting gik galt. For det første fik vi først afbud fra den pågældende censor klokken 07.30, og da vi så ringede til det pågældende gymnasium, hvorfra censor kom, så kunne de ikke få fat i de to lærere, der skulle have været censor-vikarer i tilfælde af sygdom. Derfor måtte formanden for Danske Gymnasier, Anne-Birgitte Rasmussen, der er rektor på Københavns åbne Gymnasium, træde til, forklarer Anders Kloppenborg til Frederiksborg Amts Avis.

Det sene censor-forfald betød, at to elever måtte udskyde deres eksamener til om eftermiddagen, hvor der først var ledig tid.

Frederiksborg Amts Avis kan i øvrigt oplyse, at Ida Hother Rasmussen blev student og fik sin hue på mandag eftermiddag med et flot 10-tal, inden champagnepropperne sprang - først på skolen og så i hjemmet, hvor familien holdt studenterfest om aftenen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag...

Det konservative medlem af Hillerød Byråd, Mette Thiesen, melder sig ind i Nye Borgerlige. Det skriver Nye Borgerlige i en pressemeddelelse.

- Nye Borgerlige er et ægte borgerligt parti, som jeg kan engagere mig 100 procent i. Det har i denne byrådsperiode i stigende grad været svært for mig at identificere mig med den politik, som Det Konservative Folkeparti fører i Hillerød. Derfor er det naturligt for mig at skifte nu i god tid før kommunalvalget. Så ved alle, hvor jeg står.

Det siger Mette Thiesen, som ikke lægger skjul på, at hun har været i opposition til sit tidligere parti og til borgmester Dorte Meldgaard ved flere lejligheder.

- Jeg mener uden sammenligning, at udlændingeproblemerne er den største udfordring, vi står overfor i Danmark. Her er jeg sikker på, at Nye Borgerlige er partiet, der bedst kan løse den udfordring, og samtidig er jeg sikker på, at Nye Borgerlige er det parti, hvor mine holdninger er repræsenteret bedst, siger Mette Thiesen.

Nye Borgerliges formand Pernille Vermund byder Mette Thiesen velkommen i Nye Borgerlige

- Jeg kender Mette Thiesen som en sand værdikriger. Vi er helt på linje i udlændingepolitikken, kampen for det nationale værdifællesskab er vi fælles om. Politisk står vi i det hele taget hinanden meget nær, siger Pernille Vermund.

Også lokalformand Morten Bille byder Mette Thiesen velkommen i partiet:

- Det er med stor glæde, at jeg har fået oplyst at Mette, har valgt medlemskab af Nye Borgerlige og d.d. er indmeldt i vores partiforening. Det betyder at Nye Borgerlige i Hillerød fremover har hele to medlemmer af kommunalbestyrelsen, og derfor står styrket før kommunalvalget til november 2017. Jeg ser meget frem til samarbejdet med Mette om udvikling af kommunen og kender Mette som en dygtig politiker med de rigtige holdninger/værdier og stor erfaring og indsigt på bl.a. skoleområdet. Erfaring og kompetencer vi glæder os til fremover at drage nytte af, siger Morten Bille.

Mette Thiesen har især arbejdet med skolepolitik i byrådet, hvor hun sidder i Børne- og Familieudvalget. Det engagement vil hun fortsætte i Nye Borgerlige og gå til valg på til kommunalvalget til november, som en af hendes mærkesager.

- Mere frihed til den enkelte skole, mindre detailstyring og større tiltro til skolelederne og lærernes faglighed, er mit hjertebarn i kommunalpolitik. Her er Nye Borgerliges politik meget tættere på mig og mine holdninger, end jeg kunne vinde gehør for i Det Konservative Folkeparti, siger Mette Thiesen.

Med Mette Thiesens indmeldelse i Nye Borgerlige er partiet repræsenteret med to byrådsmedlemmer i Hillerød. Tidligere på året meldte Kim Hendry sig ind i Nye Borgerlige efter i en periode at have stået uden for partierne.

Nye Borgerlige, som blev stiftet i efteråret 2015, er fortsat i stærk fremgang med over 3.000 medlemmer, 65 lokalforeninger over hele landet og nu 11 byrådsmedlemmer og et regionsmedlem.

Mens en 56-årig chauffør på en turistbus var på rundvisning på Fredensborg slot med en gruppe turister så en ukendt sit snit til at bryde ind i bussen, der holdt på parkeringspladsen på Jernbanegade 1.

Indbruddet i turistbussen skete søndag klokken 15.30.

Fra buschaufføren blev der blandt andet stjålet en iPhone 5 og 6, 1000 euro, 10.000 kroner i kontanter, sygesikringskort, pas, kørekort, Visakort og en iPad.

Men også turistbussens passagerer gik det ud over. Nordsjællands Politi har modtaget anmeldelser fra fire turister, som mistede mobiltelefoner, adskillige kreditkort, euro og dollars.

Hvordan tyven er kommet ind i bussen er uvist.

En medarbejder ved Bostedet i Hellebæk fik mandag totalskadet sin bil. Politiet efterforsker sagen for at finde ud af, hvad der præcist er sket.

Bilen blev påkørt på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen i bilen, fremgår det af politiets døgnrapport. Omtrent i samme tidspunkt kunne man på Bøssemagergade se en bil, der holdt parkeret med voldsomme skader, og de stammer muligvis fra sammenstødet. Det skal nu undersøges nærmere, oplyser Nordsjællands Politi.

Rektor for Teknisk Gymnasium Hillerød sendte lørdag 186 nybagte studenter afsted med en opfordring til at gribe livet, for som polarforskeren Knud Rasmussen sagde, »..så venter eventyret den, som forstår at gribe det«.

Rektor for Teknisk Gymnasium Hillerød sendte lørdag 186 nybagte studenter afsted med en opfordring til at gribe livet, for som polarforskeren Knud Rasmussen sagde, »..så venter eventyret den, som forstår at gribe det«.

Hillerød: Rektor Vibeke Johnsens tale til de 186 studenter og deres stolte familier, der var mødt frem for at fejre dem, rummede tre gode råd:

Det første var at de unge skulle Styrke og dyrke fællesskaberne - dette havde været centralt for deres tid på HTX, og Vibeke Johnsen opfordrede til at de unge holdt fat i dette for de ville givet vis få brug for deres evner til at omgås og samarbejde med andre mennesker i fremtiden.

Rejs ud i verden var det andet råd. Med et citat fra H. C. Andersen, som sagde At rejse er at leve, opfordrede rektor studenterne til at rejse ud, for uanset om planerne var at læse videre umiddelbart efter sommerferien, eller måske tage et sabbatår, så ville hun råde til at man sørgede for at komme ud i verden fordi: »Det er ved at se verden i et andet perspektiv, at I bliver klogere på jer selv og jeres rødder«

Endelig rådede rektor de nye studenter til at forblive nysgerrige:

- Nysgerrigheden er drivkraften i ethvert menneskes udvikling og dermed uddannelse. Nysgerrigheden er også forudsætningen for, at vi går på opdagelse i verden omkring os. Denne nysgerrighed skal I give masser af plads i jeres liv. Jeg ved, I er nysgerrige og har lysten til at lære og udforske verden. I har fået nogle grundlæggende metoder og teknikker med jer herfra, som giver jer en solidt vidensgrundlag, som I kan bruge resten af livet, sagde hun.

Pas på presset

Inden Vibeke Johnsen afsluttede sin tale, huskede hun studenterne og måske også studenternes forældre på at det var vigtigt ikke at have for travlt når de går videre ud i deres liv:

- I er en generation af engagerede, hårdtarbejdende unge men lad' ikke samfundets pres om personlig succes blive ledestjernen i jeres liv, for så får I det svært. At tvivle på om man er på rette spor, er et af de store spørgsmål i livet, det er en nødvendig livsledsager at have med i bagagen, for at tvivle betyder at man har tillid til, at man kan tænke selvstændigt.

Flotte gennemsnit

I alt 35 af de 186 elever afsluttede deres studentereksamen med et snit over 10 - og mange har gennem deres 3 år i gymnasiet deltaget i aktiviteter, som har udfordret deres faglighed, og bragt dem i kontakt med den virkelige verden, som de nu skal ud og begå sig i. De har deltaget i fagkonkurrencer og i Akademiet for Talentfulde Unge, og som rektor Vibeke Johnasen slog fast i sin tale, så har de bekræftet det velkendte faktum, at det er ved hårdt arbejde, slid og vedholdenhed, man opnår gode resultater.

Inden turen gik ud med studentervognene i det ret våde vejr, blev der tid til at give en speciel opmærksomhed til fem piger fra biotek-linjen, som alle afsluttede deres studentereksamen med over 12 i snit. De fik et par ord med på vejen af inspektør Gisela Tolstoy, som kunne fortælle at de pigerne har tilbragt mere end halvdelen af deres tid i 3.G i laboratoriet, og at de har ydet en kæmpe faglig indsats, udfordret sig selv og hinanden, men samtidig også haft overskud til at skabe liv og god stemning.