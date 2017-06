Bølgens daglige leder, Udita Budde, tv. sammen med Palle Knudsen og Casper Skovgaard. - Vi føler os lidt som »Bambi på isen«, for vi har ikke prøvet at lave sådan en festival før, men vi håber, at alle vil tage godt imod Nordsjæl, siger de. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Nordsjæl i ny Nordisk musikfestival

Helsingør - 04. juni 2017

Hammermøllen og skoven skal danne rammen om en helt ny musikfestival til september, skriver Frederiksborg Amts Avis. Det var på en gåtur i det skønne område omkring Hammermøllen og Hellebækskovene at idéen blev født. Bølgens leder, Udita Budde og Casper Skovgaard, der var nyansat i Kulturhuset i Ålsgårde tænkte store tanker her, hvor der er højt til loftet og usigeligt smukt. Og efter tre års modning af idéen tager de nu springet.

Lørdag den 9. september bliver Nordsjæl lanceret for første gang. En nordisk musikfestival, med færøske Eivør som hovednavn, og med en række andre dygtige og spændende nordiske musikere på plakaten.

Hammermøllen bliver den idylliske ramme om den nordiske musikfestival - og der er dømt skovtur, så deltagerne må belave sig på at medbringe tæpper, som de kan sidde på i skovbunden.

Nordsjæl får sin helt egen sjæl, og ikke mindst med Casper Skovgaards fingeraftryk. Det er ham, der har fundet på navnet - ham der har skrevet den signaturmelodi der følger festivalen, og som man kan høre på www.nordsjæl.dk, og det er også ham, der har skabt kontakt til bookerne og sørget for aftaler med den halve snes musikere, som skal fortrylle skoven med nordiske toner og sjæl.

Flere tilløb

Egentlig skulle Nordsjæl have været lanceret i forbindelse med Bølgens 20 års fødselsdag sidste år. Men det blev økonomisk uforsvarligt på grund af manglende tilsagn til støtte fra forskellige fonde.

Nu har Helsingør Kommune givet en underskudsgaranti på 85.000 kroner, som giver arbejdsro, og det økonomiske skulderklap gør godt på Bølgen, som ikke selv har økonomi til at stå for festivalen. Nordsjæl har et budget i omegnen af 200.000 kroner.

- Med en kommunegaranti er det også lettere at gøre fonde interesseret, forklarer Udita Budde.

1000 billetter

Der bliver sat 1000 billetter til salg til Nordsjæl, som finder sted den 9. september, og hvis alt går vel, så er det håbet, at musikfestivalen kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed - gerne i regi af en forening, som vil være med til at skabe en begivenhed, som lokalområdet tager til sig.

- Vi er fødselshjælpere til at sætte noget nyt i gang, og vi har i øvrigt mødt stor opbakning fra kredsen omkring Hammermøllen, som er glad for at stedet tilføres noget nyt. Nordsjæl skal ikke være en kæmpe festival. Den skal have sin egen nordiske dna, og det kunne da være sjovt, hvis der næste år også kom grønlandske, norske og svenske navne på plakaten.

Man kan ikke stable en festival på benene uden frivillige. Der er brug for cirka 60 af slagsen, og dem er Nordsjæl i gang med at finde.

- Vi søger det nordiske udtryk i festivalen, og så vil vi gerne åbne folks øjne for, at skoven er et sted, man gider være hele dagen. Vi vil gerne give en oplevelse udenfor Helsingør Centrum, og så håber vi selvfølgelig, at kunne tage noget af den gode Bølgen-ånd med til Hammermøllen, lyder det fra de tre hovedmænd bag Nordsjæl.