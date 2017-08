Nordsjæl-festival søger frivillige

Bølgens daglige leder, Udita Budde, tv. sammen med Palle Knudsen og Casper Skovgaard er initiativtagerne til den nye festival. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Nordsjæl er Danmarks eneste festival der fokuserer på den Nordiske musik og foregår midt i naturen ved Hammermøllen i Hellebæk. Festivalen afvikles lørdag. D. 9. september men der skal arbejdes både i dagene op til festivalen og dagen efter med at rydde op.

Folkene bag Nordsjæl er Casper Skovgaard og Udita Budde fra Kulturhuset Bølgen og de efterlyser nu frivillige der har lyst til at være en del af en helt unik oplevelse. Man vil selvfølgelig få forplejning og armbånd til festivalen og vagterne kan aftales individuelt. Der vil være informationsmøde for frivillige onsdag 16. august klokken 19.00 i Kulturhuset Bølgen, hvor man vil få en grundig introduktion til arbejdsopgaver og komme om bag festivalen. Man kan også allerede melde sig som frivillig nu ved at skrive til Udita på ucb62@helsingor.dk

Bølgen vil også have venner

Går man rundt med en ubrugt lyst til at være med i Bølgens frivilliggruppe? Som frivillig er man med til hyggelige og spændende arrangementer på Bølgen og kan komme til blandt andet at stå i indgangen og byde velkommen, passe vores café, være med til madlavning og... og...altsammen kan man høre meget mere om mandag 21. august klokken 19.00. Palle og Udita kokkerer en skøn Bølgens sorte gryde med kartoffelmos med rodfrugter, salat og lun flutes - kvit og frit.

Her fortæller Bølgen - og dere "erfarne" frivillige - mere om det at være her. Aftenen er helt uforpligtende og det er jo tilladt at være nysgerrig. Af hensyn til maden, så meld dig venligst til i caféen eller på tlf. 49283450.