Biblioteket Kulturværftet har indgået et enestående samarbejde med Nordisk Ministerråd.

Nordisk Råds Litteraturpris på Biblioteket Kulturværftet

Helsingør - 14. februar 2017 kl. 20:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et eksklusivt samarbejde med Nordisk Ministerråd præsenterer Biblioteket Kulturværftet de to danske nominerede forfattere til Nordisk Råds Litteraturpris 2017. Det sker til et arrangement på selve dagen, torsdag den 23. februar klokken 19, hvor det afsløres, hvem der er indstillet til prisen.

Her interviewes de to forfattere om deres forfatterskaber og det værk, de er indstillet for, og om deres forhold til Nordisk Råds Litteraturpris. Den danske bedømmelseskomité indleder arrangementet med at motivere indstillingerne.

- Vi er glade for at kunne være med til at afsløre over for publikum, hvem de to danske forfattere, der er indstillet til en af Nordens allervigtigste litteraturpriser, er. Ligesom vi også glæder os til at byde forfatterne velkomne. Det er en stor anerkendelse af deres litterære virke at blive indstillet til prisen, og det er der grund til at fejre, siger litteraturkonsulent Gro Frank Rasmussen.

- Som et litteraturens hus, der også har særligt fokus på den nordiske litteratur til vores litteraturfestival nORD, er det naturligt for Biblioteket Kulturværftet at understøtte en pris som Nordisk Råds Litteraturpris, bl.a. med et arrangement som dette, fastslår Gro Frank Rasmussen.

Nordisk Råds Litteraturpris blev uddelt første gang i 1962 og gives til et skønlitterært værk, der lever op til høje kunstneriske og litterære krav og som er skrevet på et af de nordiske sprog.