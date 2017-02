Natteravnene har arrangeret et møde med Line Risberg, som fortæller om konsekvenserne ved at tage stoffer.

Natteravne øger indsatsen mod ecstasy

Helsingør - 23. februar 2017 kl. 08:31 Af Mie Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den frivillige forening Natteravnene i Helsingør tager kampen mod stoffer op, når de i marts inviterer forældre og unge til et foredrag med en tidligere stofmisbruger, skriver Frederiksborg Amts Avis Depression, hukommelsestab og angstanfald. Konsekvenserne var ikke få for Line Risberg, da hun for flere år tilbage indledte et misbrug af stoffet ecstasy.

Netop derfor har foreningen Natteravnene i Helsingør til skræk og advarsel inviteret alle interesserede i Helsingør og omegn til et foredrag den 14. marts med den nu tidligere stofmisbruger.

Initiativet er opstået i kølvandet på episoden i weekenden, hvor en 18-årig pige fra Esbjerg mistede livet efter at have indtaget stoffet.

Vi har set ecstasy-påvirkede unge

Natteravnene er en frivillig forening, hvis formål er at skabe tryghed for unge i nattelivet. Det gør de blandt andet ved at være til stede i gadebilledet og byde de unge på bolsjer, kondomer, plastre eller bare en snak med en voksen, hvis der er brug for det.

Formand for Natteravnene i Helsingør, Anette Erting, kan fortælle, at de på deres patruljer i Helsingørs natteliv har oplevet unge, som har været påvirkede af ecstasy.

- Det er desværre sket, at vi har set folk i byen, som er helt væk efter at have taget det. Det er virkelig noget syntetisk skidt, siger hun.

Hos Natteravnene i Helsingør har man ikke en klar idé om, hvor udbredt brugen af stoffet er. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser dog, at 9,1 procent af de 16-24-årige i 2013 havde brugt ét eller flere andre illegale stoffer end hash. Udbredelsen af stoffer er dermed faldet siden 2008, hvor andelen lå på 15,2 procent, men er steget betragteligt siden 1994, hvor andelen lå på 3,0 procent.

Den samme undersøgelse viser, at 1procent af de adspurgte unge i 2013 havde prøvet at tage ecstasy inden for det seneste år. Ecstasy var dermed mindre populært end stofferne kokain og amfetamin, som henholdsvis 2,3 procent og 1,6 procent af de adspurgte 16-24-årige havde brugt inden for det seneste år.

Generel afskrækkende effekt

Anette Erting peger også på, at Natteravnene har arrangeret foredraget tirsdag den 14. marts med håbet om en generel afskrækkende effekt i forhold til brugen af stoffer.

- Vi håber helt klart, at det vil afskrække unge fra at tage stoffer generelt, og særligt ecstasy, siger hun.

Natteravnene understreger i en mail til Frederiksborg Amts Avis, at foredraget er for alle, og særligt unge fra 12-13-års alderen er velkomne.

- Jeg ved ikke, hvornår unge typisk begynder at tage stoffer, men foredraget er også ment som en forebyggende indsats, siger Anette Erting.

Hvis man som forælder får mistanke om, at ens barn misbruger stoffer, henviser hun til SSP-medarbejderne (Skole, Social & Sundhed, Politi) i ens kommune.

- De forskellige skoler har kontakt til dem, så dem ville jeg henvende mig til som forælder. De er virkelig dygtige og ved, hvad de laver, siger hun.

Mødet den 14. marts holdes klokken 19 på 10. klasseskolen på Rasmus Knudsens Vej 50.