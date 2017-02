Club Retro i Bjergegade. Foto: Sarah Marie Winther

Natklubgæster: Dørvagter forskelsbehandler kunder

Helsingør - 22. februar 2017 kl. 04:33 Af Mie Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere festglade unge oplever forskelsbehandling og diskrimination på Club Retro i Helsingør, fortæller de til Frederiksborg Amts Avis. Natklubbestyreren afviser kritikken. Det er en kold, frostklar fredag aften i januar. 22-årige Zorica Kovacevic fra Helsingør er taget i byen med sin kæreste, søster, søsterens kæreste og et tredje par. Der er mange festglade mennesker ude i byen i aften, og gruppen må derfor stå i kø, før de kan komme ind på natklubben Club Retro og feste. Det generer dog ikke Zorica Kovacevic og de andre unge, for de har garderet sig med godt humør.

- Vi står bare helt roligt og venter i køen og glæder os til at have en god aften sammen, siger hun.

Den gode stemning vender dog hurtigt, da de seks unge kommer frem i køen og skal vise billedidentifikation til dørvagten. De er alle vante by-gængere og har per rutine hevet kørekortet frem til inspektion. De fem første bliver lukket ind på natklubben uden problemer, men da søsterens kæreste som den sidste viser sit kørekort, opstår der pludselig problemer.

- Han får at vide, at der ikke er adgang for ham kun med kørekort, og at han også skal vise sit sygesikringskort. Det har han ikke med, så han bliver nægtet adgang. Da vi spørger vagten hvorfor, siger han bare, at han ikke har lyst til at svare på det, siger Zorica Kovacevic.

Afvist uden begrundelse

Noget tyder på, at Zorica Kovacevics oplevelse ikke er et enestående tilfælde. På Club Retros Facebook-side har i alt 208 brugere anmeldt natklubben, og af dem har mere end hver femte bedømt stedet med kun én ud af fem mulige stjerner.

Flere brugere beretter om det, de selv kalder diskrimination eller forskelsbehandling. Både Zorica Kovacevic og en anden bruger, der ikke ønsker at få sit navn i avisen, fortæller Frederiksborg Amts Avis, at de selv eller flere af deres venner er blevet afvist, fordi de ifølge dør-vagterne har 'forkert' hår eller tøj. Flere beretter om at blive afvist uden at få en begrundelse.

"Du kommer ikke ind"

Den omtalte anonyme Facebook-bruger fortæller, at dørvagterne eksempelvis har sagt til ham, at han "ikke kommer ind i dag", før han end har nået at stille sig i køen. Ifølge ham er der særligt én vagt, som ofte nægter personer adgang uden at fortælle dem hvorfor.

- Det virker som om, at der er nogle personer, han bare ikke kan lide. Jeg har på fornemmelsen, at det er fordi, jeg ikke har et dansk navn. Jeg har andre venner, som heller ikke er etnisk danske, og som også ofte bliver nægtet adgang til stedet. Vi får aldrig at vide hvorfor, siger han.

Zorica Kovacevic har flere gange haft den samme oplevelse af, at særligt én dørvagt er diskriminerende over for gæsterne.

- Jeg vil faktisk kalde det racisme. De, der bliver afvist, er ofte lidt brunere end gennemsnits-danskeren og har et lidt anderledes navn, siger hun.

Flere Facebook-brugere har på samme måde skrevet anmeldelser af natklubben, hvor de beskriver stedet som 'racistisk'. En enkelt bruger beskriver, hvordan hans nevø er blevet nægtet adgang af en vagt, som forklarede ham, at klubben kun er for svenskere og danskere, og at folk fra Balkan-området ikke er velkomne.

Har ret til at afvise folk

Martin Ilsøe, bestyrer på Club Retro, kan ikke genkende den hårde kritik fra flere af natklub-bens gæster. Han vil ikke kommentere på de konkrete sager, men anerkender at vagterne godt kan finde på at afvise personer i døren.

- Vi afviser folk, der har en dårlig attitude. Det er de dørmænd, der står i døren den pågældende aften, som vurderer, om folk skal ind, om de er for fulde, og hvordan de er som personer, siger han.

I forhold til gæsternes kritik af, at dørmændene på stedet afviser folk på grund af deres påklædning eller frisure, henviser Martin Ilsøe til, at natklubben har en dresscode, som er offentligt tilgængelig på Club Retros hjemmeside. Her står der, at alle med "den rigtige attitude, et godt humør og et glimt i øjet" er velkomne, men at de ønsker, at gæsterne "tænker over, at de skal i byen, og derfor klæder sig på efter det".

Martin Ilsøe bekræfter natklubbens dresscode-politik over for Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg gider ikke have folk herind i joggingbukser. Man skal have pænt tøj på, siger han.

Martin Ilsøe afviser dog blankt alle anklager om, at dørvagterne diskriminerer eller forskels-behandler gæsterne på Club Retro.

- Der er altid to sider af en sag. I forhold til, at vi skulle forskelsbehandle, kan jeg sige, at jeg har fire forskellige nationaliteter ansat, og at vi på ingen måde forskelsbehandler vores gæster, siger han.