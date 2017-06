Nævn giver grønt lys til plan for liebhaverboliger

En afgørelse fra Planklagenævnet, det tidligere Natur- og Miljøklagenævn, gør det nu muligt for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget at godkende lokalplanen for et boligprojekt for den såkaldte »kulgrund«, som ligger mellem Sophie Brahes Gade og Havnegade direkte ud til Helsingør Havn. Lokalplanen er på udvalgets dagsorden på næste møde, som er på tirsdag.

Klagenævnet har nemlig givet Helsingør Kommune medhold i, at det ikke var nødvendigt at lave en miljøvurdering i forbindelse lokalplanen for boligprojektet, som giver mulighed for at opføre maksimalt 15 boliger og en restaurant eller café i en stueetage ud mod Havnegade, som ifølge projektet er på 120 kvadratmeter. Derudover bliver det muligt at indrette udsalgsvarebutikker eller liberalt erhverv i stueplan. Endelig tillader planen byggeri i fire plan ud mod Havnegade og i to plan ud mod Sophie Brahes Gade, fremgår det af forslaget til lokalplanen.