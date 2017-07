Mystiske bil-indbrud

Politiet modtaget to anmeldelser om indbrud i parkerede biler, hvor tyven har brugt usædvanlige metoder til at få adgang til bilen. Den ene episode fandt sted mellem lørdag klokken 19 og søndag klokken 19.30 på Abildgårdsvej. Her havde tyven boret et hul i siden af døren, og fjernet et kabel og derved fået adgang til en Opel Vivara-varebil, oplyser Nordsjællands Politi. Fra bilen blev der stjålet en ikke nærmere opgjort mængde elværktøj.

Bilen er ejet af en 28-årig mand fra Helsingør.

På Svalevej har der også været et usædvanligt bilindbrud mellem lørdag klokken 23 og søndag klokken 18.

Her blev der klippet et hul i varebilen på 10 gange 10 centimeter.

Også fra den parkerede bil på Svalevej blev der stjålet elværktøj.