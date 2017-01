Mystik om nøgle: To jagtrifler er forsvundet

Et indbrud i en villa på Turbinevej i Hellebæk er omgærdet med en vis mystik. To jagtrifler er blevet stjålet fra et jagtskab i perioden fra klokken 12.00 onsdag til klokken 18.30, hvor tyveriet blev anmeldt.

Tyven har brugt et koben til at skaffe sig adgang til selve villaen, men våbenskabet er låst op med en nøgle. Imidlertid er det ikke ejerens nøgle, har han oplyst til Nordsjællands Politi, der ærgrer sig over, at to jagtrifler nu er illegalt i omløb i det kriminelle miljø.