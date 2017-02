Her ses værtsparret sopran Camilla Illeborg og pianist Leif Greibe sammen med tenor Gert Henning Jensen som i maj gæstede Musikalske saloner i Helsingør.

Musikalske saloner hos kunstnerpar

Helsingør - 21. februar 2017 kl. 16:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunstnerparret, sopran Camilla Illeborg og pianist ved Det Kongelige Teater Leif Greibe, åbner igen dørene og byder publikum indenfor til intime og stemningsfulde musikalske saloner i deres stuer i Helsingør.

De to kunstnere indbød til musikalsk salon i deres hjem for første gang for et år siden. Siden har kunstnere som den danske Wagner-tenor Stig Fogh Andersen, tenor ved Det Kongelige Teater Gert Henning Jensen, den svenske sopran fra Det Kongelige Teater Gitta Maria Sjöberg og koncertmester ved Det Kongelige Kapel Lars Bjørnkjær gæstet salonen - og efterladt den sitrende af intensitet og begejstring.

Nu byder værterne foråret velkommen med årets første salon søndag den 26. februar kl. 16. Her får de besøg af bassangeren Jakob Zethner, som sammen med sin norske kone, billedkunstneren Elisabeth de Lunde - som vil udstille sine smukke malerier i salonen - vil føre os ind i en verden af fransk musik, poesi og billeder med programmet 'Franske Billeder'.

Der er stadig billetter at få til koncerten og alle er velkomne. Entré 225 kr incl. et glas skøn italiensk vin som Sweet Image huset byder på i pausen. Billetter kan købes via hjemmesiden www.kammeropera.dk

Der er i alt fire musikalske saloner på programmet i løbet af foråret, hvor flere store sangere og musikere har sagt ja til at gæste salonen. Nemlig cellisten Toke Møldrup, mezzosopranen Andrea Pellegrini og ikke mindst den folkekære baryton Guido Paevatalu, som vil runde forårets sæson af med svenske viser af Evert Taube og programmet 'Så skimrande var aldrig havet'.

Sopranen Camilla Illeborg er udover at være arrangør af Musikalske Saloner i Helsingør, også initiativtager til Helsingør Kammeropera. Helsingør Kammeropera bød for første gang indenfor til opera i kammerformat i Helsingør Teaterhus november sidste år med Leoncavallos operasucces 'Bajadser' - hvor initiativet blev modtaget med stor jubel og tramp i gulvet. Nu kan vi glæde os til at Kammeroperaen snart igen åbner dørene i det gamle charmerende Teaterhus midt på Stengade, når de den 28.-29. april spiller 'Tosca'