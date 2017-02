Musikalsk fødselsdagsfest

Helsingør-musikeren Flemming Stampe holder fødselsdagsfest i Musikhuset Elværket fredag 3. Marts klokken 20. Musikken starter kl 21 og der er gratis entre. Der er tre bands på plakaten. Det første er Slips Out. De spiller blues rock. Bandet består af Benny Thorsen - sang, Preben Andersen - guitar, Per O. Hansen - bas og Peter Otzen - trommer. Slips out spiller en blanding af egne numre og kopier. De spiller blandt andet Hendrix, Steve Ray Vaughan og Led Zeppelin Næste band er Beskidte Sko der spiller egne rock-numre, - det meste med godt tempo på. Bandet består af Country Peter - guitar og sang, Chris Dufke - guitar, Kim Ulriksen på trommer og sang og til sidst Flemming Stampe på sang og bas. Det sidste band er et ungdomsband ,der før hed Psygerisk Dominans, men som nu hedder Dahl Trio - Bandet spiller næsten kun instrumental syrerock. De består af Kasper Dahl på trommer, Hugo Arnoldsen - bas og Andreas Nilssen på guitar. De har spillet sammen et års på Ungdomsskolen, og kommer nu myldrende og spiller til Stampes 66 års fødselsdag I Elværket