Se billedserie Museumsdirektør Ulla Tofte er blandt underskriverne. Foto: M/S Museet for Søfart/Presse

Museumschefer i bøn til politikere: Drop besparelser

Helsingør - 11. august 2017 kl. 05:55 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Museumscheferne på Danmarks Tekniske Universitet, Øresundsakvariet og M/S Museet for Søfart har sendt en fælles bøn til Kultur- og Turismeudvalget i Helsingør, skriver Frederiksborg Amts Avis. Der skal findes besparelser for 3.269.000 kroner på kulturområdet i Helsingør Kommune, når budgetforhandlingerne for 2018-2021 til efteråret går i gang. Vanen tro har forvaltningen før sommerferien udarbejdet en række forslag til besparelser, som byrådet kan vælge imellem. I årets sparekatalog finder man blandt reduktioner i tilskuddene til Danmarks Tekniske Museum, Øresundsakvariet og M/S Museet for Søfart. Alle tre er privatejede og støttes årligt af Helsingør Kommune med henholdsvis én million, 1,4 millioner og 400.000 kroner. Med spareforslaget vil tilskuddet til Danmarks Tekniske Museum og M/S Museet for Søfart falde til 850.000 kroner årligt, mens Øresundsakvariet vil få 150.000 kroner.

Stor brandingværdi

Spareforslagene vækker ikke just tilfredshed på de tre institutioner, hvis chefer nu er gået sammen og har sendt et fælles brev til Kultur- og Turismeudvalget, hvor de opfordrer politikerne til at tænke over konsekvenserne ved besparelserne. De tre chefer, Ulla Tofte, Jesper Buris og Jens Peder Jeppesen peger blandt andet på, at museerne i forvejen modtager et lille tilskud fra kommunen set i forhold til deres omsætning.

- Med en samlet bevilling på 2,8 millioner kroner i 2017, yder Helsingør Kommune under fem procent af vores samlede omsætning på 62 millioner kroner. Det er et meget lavt tilskud for så meget kultur, skriver de tre chefer blandt andet.

Derudover bemærker museumscheferne, at de er de tre institutioner i Helsingør, som henter suverænt mest ekstern finansiering fra fonde, og dermed også værdi til borgerne i form af nye aktiviteter og attraktioner. De frygter, at en besparelse på tilskuddet vil sende et dårligt signal til fondene.

Hvis spareforslaget går igennem, vil det tilsammen kunne dække omkring halvdelen af det beløb, som byrådet skal findes i besparelser på kulturområdet.

