Multiparken moves på lørdag

Byrummet byder på en lang række muligheder for at bevæge sig - og det sætter Multiparken fokus på ved en event den 3. september.Dagen byder på masser af workshops og opvisninger i blandt andet panna-fodbold, løbehjul, skate, parkour, taekwondo og dans. En af de bevægelsesformer, man kan opleve på dagen, er street workout. En træningsform, hvor man udelukkende arbejder med at løfte sin egen kropsvægt.

.- Jeg kender flere, som har skiftet vægtene i et træningscenter ud med street workout. Der er ingen grund til at løfte vægte, når man kan løfte sin egen vægt, siger Mihel.

Multiparken har et område, som egner sig perfekt til street workout, og her træner Mihel og hans gruppe jævnligt. Møder de børn, som spørger, hvad de laver, giver de sig god tid til at forklare, for de vil meget gerne udbrede interessen for calisthenics.