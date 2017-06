Mr. BIG spiller på Kulturværftet

Superrockbandet Mr. BIG blev dannet i Los Angeles i 1988, og er især kendt for en stor musikalitet, og en umiskendelig lyd båret af stærke vokaler og harmonier. Blandt andet i numre som 'To Be with You', 'Wild World' og 'Just Take My Heart'. Med bandets niende studie-album planter de et flag mellem fortiden og nutiden med titlen 'Defying Gravity', der udkommer i sommeren 2017 og bringer dem til Helsingør på deres kommende tour.