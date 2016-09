Motionsfloorball for +60'erne

Trænger du til at komme i bedre form? Så har vi et tilbud til dig, som du ikke kan sige nej til - det er sjovt - og ganske gratis! Og så er du med til at støtte forskning i holdspil. Sådan lyder det fra Helsingør Floorball Team, som I samarbejde med Københavns Universitet, Center for Holdspil og Sundhed, tilbyder et forløb af 12 ugers varighed med MotionsFloorball for mænd i alderen 60plus.