Her på Kongevejen 8, hvor Bonnie Dyrecenter tidligere lå, åbner der en genbrugsbutik med børne-kvalitetsting. Foto: Mie Christensen

Mor og datter åbner ny børnegenbrugsbutik

Helsingør - 17. februar 2017 kl. 05:00 Af Mie Christensen

En ny butik Helsingør sætter genbrug i højsædet, når børnevarer i luksusklassen langes over disken, skriver Frederiksborg Amts Avis. Nu er der godt nyt til kvalitetsbevidste forældre i Helsingør og omegn. Genbrugsbutikken KidzStuff&loppen åbner nemlig på Kongevejen 8 i Helsingør, og når dørene for første gang bliver slået op den 2. april, bliver det med kvalitetsbevidsthed og genbrug i fokus.

Bag disken står mor og datter Anny Reitz og Anja Christensen, og det er varer af god kvalitet, der kommer til at fylde de 160 reoler i den nye 500 kvadratmeter store butik, som tidligere har huset Bonnies Dyrecenter.

- Vores håb er, at folk vil komme og sætte deres lidt pænere børnesager til salg, og at det ikke er den slidte bodystocking, der har været i vaskemaskinen otte gange, som bliver taget med. Vi vil gerne sælge varer af god kvalitet, siger Anny Reitz.

KidzStuff&loppens koncept går ud på, at enhver kan leje enten en reol, et tøjstativ eller noget gulvplads i minimum en uge, hvor de kan stille de børneting, de ikke selv har brug for længere. Der bliver sat stregkoder på alle varer, som handlende kan betale for ved kassen. De enkelte sælgere bliver så afregnet hver 14. dag, og butikken tager 15 procent i kommission.

Luksus frem for lopper

Anny Reitz understreger, at konceptet i langt højere grad nærmer sig en butik end et loppe-marked. Ved selv at supplere med varer, som hun og datteren opkøber på forskellige loppe-markeder rundt omkring i Nordsjælland, bliver der nemlig sørget for, at kunderne altid kan finde det, de søger.

- Vi kommer til at sørge for, at butikken altid har et bredt sortiment, så man altid kan finde det, man skal bruge. Hvis man for eksempel mangler en ammepude, så kan man måske finde fem forskellige varianter at vælge imellem hos os. Vi vil gerne undgå den tilfældighed i udvalget, der kan være på loppemarkeder, siger Anny Reitz.

Foruden muligheden for at erhverve sig en ny barnevogn, bodystockings og andre sager til ungerne, bliver der også etableret et hyggeområde med sofaer i butikken, hvor folk kan købe en kop kaffe og få sig en snak med de andre handlende.