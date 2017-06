Mød lokale forfattere i Odd Fellow Palæet

Lørdag den 17. juni er der mulighed for at møde og opleve et udsnit af det lokale forfatterliv, når den nystartede Forfattergruppen Helsingør holder meet n' greet i Odd Fellow Palæets gård i Strandgade. Mellem klokken 11.00 og 15.00 kan man høre de lokale forfattere læse op fra og fortælle om deres bøger, ligesom det vil være muligt at få signeret bøger og købe bøger til rabat. Listen over de lokale forfattere som deltager lyder indtil videre på Bodil Aline, Søren Skogstad Nielsen, Marianne-Michael Toxboe, Inge Weingarte, Pia Stærmose, Lise Muusmann samt Jørgen Bodilsen, der er initiativtager til Forfattergruppen Helsingør.