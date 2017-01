Mød lokal ung fantasy-forfatter

Efter at have taget en bachelor i Teknisk Biomedicin på Danmarks Tekniske Universitet, besluttede Frederikke sig for at gøre noget ved de fire romaner som »samlede støv« på computeren, og endelig tage springet og udgive den første. Ud ad dette kom »The Seeker«.

Fantasyserie på engelsk

»The Seeker« er den første bog, i et brag af en fantasyserie på fire bøger i alt. Serien følger Claire Woods, som dagligt kæmper mod dæmoner, og prøver at overleve sine unge år. I først bog er Claire 18 år, og bliver optaget på et magisk universitet, for folk som hende. Alt tyder godt, da Claire ankommer til skolen, men som det skrider frem, finder Claire ud at det langt fra er et tilfælde at hun blev optaget på skolen, og at en oldgammel ondskab har brug for netop hende til at vende tilbage. Lyder dette som en bog for dig? Og kunne du tænke dig at stille forfatteren spørgsmål omkring at udgive sin egen bog?