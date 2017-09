Modeljernbanetræf i weekenden

- Vores medlemmer går utroligt meget op i at skabe en fuldstændig 1:1 kopi af virkeligheden. Det kræver, at man lægger mærke til alle detaljer og kan se det store i det små, fortæller Lars Lolk Hauge, der er formand og mentor for ModelBaneBanden, der er en klub for unge modelbaneentusiaster, som mødes hver måned for at bygge på deres anlæg, tale om tog og skinner og hygge sig med vennerne.