Vanja Carlsen og Helsingørs øvrige hundeejere glæder sig over muligheden for fortsat at kunne have løse hunde på Gummistranden i Helsingør.

Mobilt hegn sikrer løse hunde på Gummistranden

Helsingør - 09. september 2017

Sommerens tovtrækkeri over indhegningen på hundestranden i Helsingør er udmundet i en løsning med et mobilt hegn, der adskiller hunde og badegæster i sommerperioden, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Underskriftsindsamlinger og breve til politikere og Kystdirektoratet, sågar minister Esben Lunde Larsen. Det var nogle af de midler, som Helsingørs hundeejere tilbage i juni anvendt i kampen for at bevare rettet til løse hunde på den meget omtalte hundestrand på Gummistranden. En kamp, der blev vundet i 11. time.

Kystdirektoratet havde oprindeligt stået fast på, at det hegn, der tillod badegæster og løse hunde at være på stranden samtidig, var i strid med gældende regler for kystlinjen om 'fri adgang'. Men efter at både Helsingørs borgmester Benedikte Kiær og Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen gik ind i kampen, skete der noget. Fristen for nedtagning af hegnet blev udskudt fra den 23. juni til den 30. september

Mobilt hegn om sommeren Ved samme lejlighed lovede Kystdirektoratet at gå i dialog om en permanent løsning. Den er nu kommet.

- Der er indgået en aftale om et mobilt hegn, der skal stå på stranden i sommerhalvåret og tages ned i vinterhalvåret. Det betyder, at hundene kan gå løs hele året rundt, siger Vanja Carlsen, der står bag Facebook-gruppe 'Hundevenner i Helsingør' og har været hundeejernes talsperson i sagen.

Hun fortæller desuden, at kravet om fri adgang på stranden ikke længere er en hindring, da Kystdirektoratet har fået syn for, at hundeområdet ligger lige op ad havnen, hvor stranden naturligt stopper.

- Vi gav ikke op, og i sidste ende bar vores anstrengelser frugt, da vi fik både politikere og medier på banen. Vi er rigtigt glade for, at det kunne lykkes i sidste ende. Det er et område, der er til stor glæde for både lokale hundeejere, men også turister og folk der kommer udenbys fra med deres hunde, siger Vanja Carlsen.

Snekkersten og Hornbæk For Vanja Carlsen og de øvrige hundeejere bliver opgaven nu at finde et mobilt hegn, der er kan stilles op den 1. april næste år og sommerperioden ud og efterfølgende genbruges år efter år.

- Vi skal have set på, om det nuværende hegn kan genbruges i en eller anden form, eller om vi skal ud og investere i nyt. Det kunne eksempelvis være den slags mobile hegn, man bruger til koncerter, siger Vanja Carlsen.

Også i Snekkersten og Hornbæk er der udstykket strandområder til hundestrand. I Hornbæk er området ikke tæt på badegæsterne, hvor en stenmarkering er tilstrækkelig, men i Snekkersten skal der også et mobilt hegn op til næste år.