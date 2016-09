Mistænkt for narko-kørsel

En 22-årig mand fra Nivå blev mandag ved 16-tiden stoppet af politiet, ved et rutinestop på Klostermosevej ved tankstationen Q8. Her mistænkte politiet den 22-årige for at køre påvirket af alkohol og kokain. Manden blev kørt på Akutklinikken for at få taget en blodprøve.