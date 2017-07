Minister støtter hegn på hundestrand

Den populære hundestrand ved Grønnehave fik sidste fredag, efter længere tids tovtrækkeri, af Kystdirektoratet lov til at bestå i dens nuværende form som minimum indtil slutningen af september, mens der arbejdes på en løsning. Sagen drejer sig om et hegn, som hundeejerne har stillet op på stranden for at hundene kan løbe frit på området uden at forstyrre badende gæster. Det hegn er dog forbudt i henhold til Naturbeskyttelsesloven, og blev oprindeligt krævet fjernet senest fredag d. 23. juni af Kystdirektoratet, der dog nu har godkendt en anmodning om udsættelse af fristen, mens der arbejdes på en løsning, der tilgodeser hundeejernes ønsker inden for lovens rammer.

Undervejs i sagen har både borgmester Benedikte Kiær og flere hundeejere skrevet til Miljø- Fødevareminister Esben Lunde Larsen for opbakning, og den er nu kommet, skriver hundeejer Kurt Jensen i Facebookgruppen 'Hundevenner i Helsingør'. Her har han publiceret et svar fra Esben Lunde Larsen, hvor ministeren bakker op om hegnet. Han skriver blandt andet, at han ikke mener, at loven bør stå i vejen for hegnet, som er med til at minimere konflikter mellem hundeejere og strandens andre besøgende. Derudover oplyser ministeren, at der arbejdes på en løsning med et 'midlertidigt mobilt hegn, der kan opstilles tidsbegrænset.'