Nordsjællands Politi havde travlt på havnen i weekeden. Først forsøgte tre mindreårige at snige sig til Sverige under en lastbil, senere forsøgte en håndfuld asylansøgere sig i løbet af natten. Foto: Kim Rasmussen

Mindreårige asylansøgere ville til Sverige: Gemte sig under lastbil

Helsingør - 26. februar 2017 kl. 10:21 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre mindreårige drenge fra et asylcenter i Thyregod forsøgte lørdag aften at snige sig til Sverige for at fortsætte tilværelsen. Drengene var søgt ned i færgehavnen i Helsingør, hvor de forsøgte at skjule sig under en lastbil. Vagter på stedet fandt drengene og tilkaldte politiet omkring klokken 20.26.

- Sikkerheden på stedet er god, og vagterne er dygtige til at spotte folk, der vil snige sig ombord. Det lykkedes dem også, at finde de tre gutter, siger Søren Bjørnestad, vagtchef i Nordsjællands Politi.

De tre mindreårige asylansøgere er henholdsvis 12, 13 og 14 år. Da de er under 15 år, er de for unge til, at politiet kan sigte dem for episoden.

- Vi laver sagerne, men der er ikke grundlag for at anholde dem, de er bare børn, siger Søren Bjørnestad og fortæller, at politiet lod de tre drenge gå.

- Vi har ringet til de sociale myndigheder og asylcentret, og ingen af dem vil foranledige transport af drengene. Vi kan ikke køre rundt med dem med mindre, de er i nød eller anholdt, så derfor må vi lade dem gå, siger Søren Bjørnestad.

Han afviser, at det er frustrerende for politiet at lade de unge gå fra stedet.

- Det første man bør lære sig som politimand er, at gøre størsteparten af ens job, så godt som muligt og blive ved at gentage det. For det er en kilde, der aldrig løber tør. Der må ikke opstå frustrationer i den forbindelse, men i stedet skal man glæde sig over at løse tingene fra gang til gang,

De tre mindreårige var ikke de eneste, som brugte weekenden på at snige sig til Sverige. Natten mellem lørdag og søndag oplevede politiet en stribe forsøg mere. Dem har vagtchefen søndag morgen endnu ikke nærmere oplysninger om.

- Jeg kan kun sige, at det drejede sig om asylansøgere, som prøvede at komme til Sverige. Det var enkeltpersoner, som forsøgte drypvis - nogen ved at snieg sig ombord via landgangen, andre prøvede at komme ombord på lastbiler, siger Søren Bjørnestad.