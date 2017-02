Midaldrende mand dømt i sag om »hævnporno«

Krænkende delinger på nettet af erotiske billeder af eksempelvis ekskærester er normalt noget, som man forbinder med unge mennesker. Imidlertid kan også voksne blive udsat for at få delt intime billeder.

Den 49-årige blev dømt for at videresende tre foto af halvnøgen ekskæreste. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ved retssag ved Retten i Helsingør er en 49-årig nemlig blevet dømt for at have videresendt tre billeder af en halvnøgen ekskæreste til ekskærestens nuværende mand. Billederne af kvinden blev sendt over chat-tjenesten Messenger via Facebook med en krænkende tekst til kærestens nuværende mand.