Mette Blomsterberg stopper som bagedommer

Helsingør - 11. januar 2017

Når tv-programmet »Den store bagedyst« går over skærmene til foråret, bliver det uden Mette Blomsterberg om dommer. Den populære tv-konditor har besluttet at sige stop efter fem sæsoner. Med blødende hjerte, for Den store Bagedyst har været en stor del af hendes dna de seneste år, men de personlige omkostninger har været for mange og for store, og derfor har hun meddelt, at hun ikke længere er med i dommerpanelet. Det skriver DR.dk.

Det er ikke en hovsa-beslutning, Mette Blomsterberg har taget hjemme i privaten i Ålsgårde. Men efter mange og lange overvejelser er hun blevet enig med sig selv om at stoppe.

- Jeg har været meget træt og drænet for energi, når jeg kom hjem fra optagelserne, som oftest er foregået i Jylland. Og jeg kan bare mærke, at omkostningerne er blevet for store i forhold til det, jeg får ud af det. Jeg skal have fyldt min egen energitank op, forklarer hun til DR.

Hjemme i Ålsgårde kan hendes mand, Henrik Jæger Blomsterberg og døtrene Maya og Laura nu glæde sig til at have mere tid sammen med Mette, som indrømmer, at hun har brug for at lade op hjemme med hygge og stearinlys. Og så skal den omfangsrige og stadig voksende virksomhed Mette Blomsterberg jo også passes, så der er rigeligt at se til.

Alligevel håber Mette, at hun i den kommende tid kan få overskud og mulighed for at skrive en ny opskriftsbog.

Hvem der skal afløse Mette Blomsterberg som dommer har DR endnu ikke fundet ud af. Meddommeren Jan Friis-Mikkelsen fortsætter sammen med værten Timm Vladimir.