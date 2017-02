Mette Blomsterberg raser: Offer for 'fake news'

For da Mette Blomsterberg i weekenden vendte hjem til Ålsgårde fra skiferie, blev hun gjort opmærksom på historien om, at den virkelige grund til, at hun stopper som dommer er, at hun er blevet overvægtig.

Her dukkede en historie op med overskriften ’ Blomsterberg: Den virkelige grund til det pludselige bagedyst exit’.

Men den historie er altså en lodret løgn, skriver Mette Blomsterberg i et opslag på Facebook.

- Advarsel fra mig. Jeg er af mange blevet gjort opmærksom på, at der florerer en falsk historie på Facebook om, at jeg skulle anbefale et "slankepille-produkt", og at årsagen til, at jeg har takket pænt nej tak til endnu en sæson af Den store Bagedyst, skulle være fordi, at jeg er blevet overvægtig, skriver Mette Blomsterberg på Facebook og fortsætter:

- Det er selvfølgelig usandt. Så tag endelig afstand fra denne slags 'fake news'.

Ifølge Ekstra Bladet florerer den falske nyhed blandt andet på en hjemmeside, der har en slående lighed med Ekstra Bladets hjemmeside, eb.dk, men Ekstra Bladet har intet med den pågældende artikel at gøre, fastslår chefredaktør Poul Madsen.

- Derfor vil vi mandag formiddag politianmelde selskabet bag den falske hjemmeside, fastslår Poul Madsen til eb.dk.

Selv vil Mette Blomsterberg også gå videre med sagen, og derfor og vil hun nu tage kontakt til Forbrugerrådet for at finde ud af, hvad hun skal gøre.

- Med de skarpe briller på virker det hele mærkeligt, for der er også mange sproglige fejl i artiklen. Men jeg bliver frustreret over, at man vil udnytte mit navn og troværdighed. Jeg lever af min troværdighed, og lur mig, der skal nok sidde nogen, som tænker, det er smart, det her produkt, og Blomsterberg plejer at være god nok. Der bliver jeg virkelig bekymret, siger hun til P1 skriver DR.