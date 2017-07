Lørdag var sidste dag på Axeltorvs marked for Merete Madsen, der har været stadeholder i 17 år og havde mange trofaste kunder, hun skulle kramme farvel til. Foto: Victor Viemose.

Merete Madsen takker af på Axeltorv efter 17 år

Helsingør - 25. juli 2017 kl. 06:27 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hvis du tager en flyver til Bornholm, så skal vi nok komme og hente dig i lufthavnen«, siger Merete Madsen til én af sine trofaste kunder, inden de indleder et langt kram. Det er lørdag formiddag, og solen skinner over Axeltorv, hvor lokale står i kø for at tage afsked med torvehandler Merete Madsen, der har været stadeholder på Axeltorv i 17 år, men i dag siger stop. Hende og manden Jens Madsen har solgt deres landbrug i Gilleleje og flytter til et mindre landbrug på Bornholm.

- De første kunder stod her klokken 07.00, da vi stillede boden op. Det er en hård dag. Det er hårdt at tage afsked. Folk er kede af at vi rejser, men det er jo kun godt egentlig, siger Merete Madsen, da Frederiksborg Amts Avis' udsendte fanger hende i et ledigt øjeblik. For krammene står i kø lørdag formiddag, hvor alle vil over og takke for de mange gode år.

Vil blive gammel på Bornholm

Med på torvet i dag er også Merete Madsens mand, Jens Madsen, der med mellemrum har hjulpet til på torvedagene. Han fortæller, at det var et naturligt tidspunkt at sige stop for parret.

- Det er et kæmpe arbejde at drive gården i Gilleleje, hvor vi dyrker og plukker alt selv. Det giver gode varer, som folk er vilde med, men vi er slidt op, og har derfor valgt at gå over til et landbrug i mindre skala, siger Jens Madsen.

Til september rykker parret til Bornholm, hvor de har købt en gård, der ligger mellem Hasle og Klemensker. At valget lige faldt på Bornholm er lidt tilfældigt, fortæller Jens Madsen.

- Vi kender måske fire mennesker derovre. Men det kom af, at vi var ovre og besøge nogle venner og blev betaget af stedet. Jeg kan huske, at Merete sagde 'Her kunne jeg godt tænke mig at blive gammel'. Selvom om det er trist at sige farvel, så glæder vi os til at flytte, siger Jens Madsen.

Mens Axeltorv har fire faste stadeholdere med Merete Madsen, så vil der kun stå tre næste lørdag. Det ærgrer Jens Madsen, men han mener dog, der er håb for torvet.

- Dem, som har købt vores gård i Gilleleje, har planer om at producere de samme ting som os, så man kunne sagtens forestille sig, at de kom herind på Axeltorv og fik en stand, siger Jens Madsen.