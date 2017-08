Melodier til Halfdan Rasmussens digte udkommer i bogform

Fra 1939 til 1940 var Halfdan Rasmussen elev på Den Internationale Højskole i Helsingør. Et højskoleophold, der ifølge mange kilder fik afgørende betydning for hans udvikling som forfatter. I 2015 valgte Helsingør Kommune som Halfdans hjemkommune at fejre hans 100 års fødselsdag gennem en lang række kulturelle aktiviteter, der på forskellig måde satte fokus på Halfdan og hans livsværk.

Et af initiativerne var en sangkonkurrence udskrevet i samarbejde med Den Internationale Højskole, hvor komponister fra hele landet blev inviteret til at gå på opdagelse i Halfdans voksenunivers og sætte musik til digte, som de syntes var inspirerende og vedkommende.

Arrangørerne håbede dermed at få skabt en række nye sange om det at være menneske, livet, kærligheden, krig og fred. Sange, som måske kunne blive en del af den danske højskole-sangskat.

- Jeg er glad og stolt over, at konkurrencens bedste sange nu udgives og håber, at sangene vil være til samme glæde for det danske fællessangsmiljø, som de har været for os omkring projektet, siger Søren Launbjerg, forstander på Den Internationale Højskole.