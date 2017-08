Medarbejdere: Udbud skaber utryghed og forstyrrer

Kulturværftets café, Spisehuset, og Toldkammercaféen skal i udbud efter at have været kommunalt drevet i fem år. Det har De Konservative foreslået, efter at det står klart, at caféerne tjener for mange penge i forhold til, hvad kommunalfuldmagten tillader. I den kommende uge skal sagen drøftes i Kultur- og Turismeudvalget, og her er spørgsmålet ikke, om caféerne skal i udbud, men i hvilken form. Det møder dog modstand fra medarbejderne på de to caféer, der tæller 28 fastansatte og omkring 40 tilkaldevikarer, der kan hentes ind ved koncerter, teaterforestillinger og lignende. Af en medarbejderhøring, der er foretaget i forbindelse med det mulige udbud, fremgår det, at medarbejderne er usikre på, om de vil beholde deres stillinger, hvilket de kalder demotiverende. Derudover sætter medarbejderne spørgsmålstegn ved logistikken i at lade én eller to eksterne forpagtere overtage de to caféer og man frygter, at flere års godt arbejde går til spilde. Endelig tvivler man på, om en ny forpagter vil kunne holde kvaliteten i madlavningen og serveringen.