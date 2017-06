Prisen blev uddelt onsdag i Berlin. På billedet ses administrerende direktør i HH Ferries Group Henrik Rørbæk, professor Kurt Bodewik og Marcus Högblom fra leverandøren ABB. Foto: Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Maritim miljøpris til batteridrevne færger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Maritim miljøpris til batteridrevne færger

Helsingør - 14. juni 2017 kl. 13:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HH-Ferries fik onsdag prisen Baltic Sea Clean Maritime Award ved en prisuddeling i Berlin for elektrificeringen af de to færger Tycho Brahe og Aurora. Eldriften sættes i gang om en uge, oplyser rederiet i en pressemeddelelse. HH Ferries Group, der driver og ejer Scandlines' Helsingør-Helsingborg-overfarten, har modtaget den prestigefyldte Baltic Sea Clean Maritime Award 2017 ved den 8. årlige EU Strategy for the Baltic Sea Region-konference i Berlin onsdag.

Med prisen anerkendes elektrificeringen af Tycho Brahe og Aurora, som bliver de største fuldt elektriske færger nogensinde, samt installationen af de første landbaserede fuldautomatiske robotarme til opladning i havnene i Helsingør og Helsingborg. Tycho Brahe gennemgår i øjeblikket de sidste testforløb, inden færgen indsættes på ruten mellem Danmark og Sverige den 20. juni som den største batteridrevne færge i verden.

- Det er et vigtigt mål for HH Ferries Group at reducere vores aftryk på miljøet, og vi er glade for og stolte over, at Baltic Sea Forum anerkender vores indsats og de fremskridt, vi har gjort med batteriprojektet. En uge fra nu får passagererne og miljøet glæde af denne nyskabende teknologi, siger Henrik Rørbæk, administrerende direktør i HH Ferries Group.

Det er en del af HH Ferries Groups strategi at beskytte miljøet aktivt, og færgerne har siden 2007 opfyldt de emissionskrav, som blev indført i 2015. Investeringen er medfinansieret af INEA, som er EU's forvaltningsorgan for innovation og netværk, og ABB er HH Ferries Groups hovedleverandør på projektet og ansvarlig for installationen.

- HH Ferries Groups elektrificering er en milepæl for den maritime industri, og vi er stolte over at bidrage til udviklingen og glade for, at Baltic Sea Forum anerkender projektets betydning, siger Marcus Högblom, VP Global Sales i ABB.

De to færger vil alene blive drevet af batterikraft på de omkring 4 kilometer mellem Helsingør og Helsingborg, som årligt tilbagelægges af flere end 7,3 millioner. passagerer og 1,8 millioner køretøjer. Den nye batteriløsning vil bidrage til at reducere flådens samlede emission med mere end 50 procen sammenlignet med de nuværende dieseldrevne fartøjer. Den samlede batterikraft på 8.320 kWh for de to færger svarer til 10.700 bilbatterier.

I begge havne har ABB leveret den første udgave af en automatisk landbaseret ladestation, som gør brug af en industriel robot med henblik på at optimere sammenkoblingen og maksimere ladeperioden. Alle processer forud for sammenkobling baseres på 3D-laserscanning og trådløs kommunikation mellem skibet og kajen. Når forbindelsen er etableret, bevæger robotten sig tilbage til udgangspositionen, og rulleportene lukkes.

relaterede artikler

Færgerederis top-chef fratræder 07. februar 2017 kl. 12:45