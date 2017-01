To og et flygel. Louisa Fjeldberg og Anders Buhl fra Bade- og Strandhotel Marienlyst er klar med Musik på Badehotellet hver fredag klokken 21.30, og her kan man opleve intim live-musik. Foto: Allan Nørregaard

Marienlyst: Vi vil så gerne have de lokale til at komme

Helsingør - 23. januar 2017 kl. 15:32 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lounge-baren på Bade- og Strandhotel Marienlyst skal være musikalsk legeplads, hvor folk kan hygge sig fredag aften, skriver Frederiksborg Amts Avis. Nordens festlige hjørne ! Sådan lykkedes det den tidligere hotelkonge Oscar Pedersen at markedsføre Hotel Marienlyst, og det er blevet hotellets DNA - også selvom der er sket meget, siden Hotel Marienlyst åbnede i 1861.

I de sidste par år har hotellet gennemgået en total forvandling til Bade- og Strandhotel Marienlyst - men altid med øje for det festlige og farverige.

- Marienlyst var det første badehotel herhjemme, der blev kendt som et festligt midtpunkt. Her spillede der et fem mands orkester hver dag i ugen, her mødtes man til festlige stunder og en svingom, og det er den gammeldags ægte form for nærvær, vi forsøger at bringe tilbage, forklarer Louisa Fjeldberg, salgs- og projektmanager på Marienlyst.

Sammen med musik-booker og creative manager Anders Buhl, står hun for hotellets succesrige dinner-koncerter med kendte musiknavne. De fortsætter. Og nu lanceres »Musik på Badehotellet« - som er en række intime lounge-koncerter der holdes fredage klokken 21.30.

- Her kan musikere komme forbi og prøve deres materiale af, og her kan folk dumpe ind til en uforpligtende aften fuld af god stemning, nærvær og dejlige musikalske oplevelser, forklarer de to.

Ikke for fint

- Vi vil så gerne have de lokale til at komme herned. Mange tror, at Marienlyst er »fint«, fordi det er et hotel. Men vi er jo hele byens hotel, og vi vil bare gerne være stedet, hvor man går hen og hygger sig i stedet for at sidde foran fjernsynet derhjemme. Derfor er vores lounge-koncerter på fredage også gratis, fortæller Louisa Fjeldberg.

Det er »venner af huset«, der optræder. I aftes var det Henrik Launbjerg, senere kommer eksempelvis brødrene Kærså, gadebarnet Danni Elmo, som er en pladeaktuel up coming star, Rasmus Riel, der har udviklet sig til en Yuotube-stjerne er blandt dem, der bruger lounge-baren som en musikalsk legeplads.

- Vi har på Bade- og Strandhotel Marienlyst mødt en kæmpe opbakning, siden vi lancerede det nye hotelkoncept, så nu skal vi bare have fat i lokalbefolkningen, som her kan komme ind lige fra gaden og opleve musik live samt en god og autentisk stemning. Det må gerne blive det nye fredags gå i byen sted, lyder det fra Louisa Fjeldberg.

