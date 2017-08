Marienlyst Slots Venner har gennem længere tid arbejdet på at skabe et samarbejde med Sofiero Slot i forbindelse med forskellige haveprojekter i de to slotshaver. Foto: Pressefoto Foto: Anders Ebefeldt

Send til din ven. X Artiklen: Marienlyst Slots Venner udstiller på stor havemesse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Marienlyst Slots Venner udstiller på stor havemesse

Helsingør - 24. august 2017 kl. 15:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreningen er tilstede med spændende stand på havemesse på Sofiero Slot i weekenden. Marienlyst Slots Venner har igennem nogen tid arbejdet på at etablere et samarbejde med Sofiero Slot ved Helsingborg med henblik på senere at kunne udvikle fælles projekter omkring haverne.

- I dagene fredag den 25. august til søndag den 27. august afholder Sofiero den 21. "Den store trädgårdsfesten" er vi blevet inviteret til at deltage med en stand, hvor vi får mulighed for at fortælle om vores projekt omkring Marienlyst Slot, til nogle af de 20.000 gæster, der forventes at besøge udstillingen, forklarer foreningens formand Michael Brostrøm.

Foreningen har fået en meget fin placering på den store græsplæne foran slottet, helt oppe foran, lige til venstre for Slottet.

På den store plæne vil der være 12-14 opvisningshaver, så der vil komme mange mennesker forbi standen.

Standen vil være bygget som en lille enkel have, med en stor perspektivisk virkning, så den kommer til at se meget større ud end den reelt er, altså et "falsk" perspektiv som den, man anvendte i renæssancen til at få ting til at se større ud end de egentlig er.

- Med denne særhave vil vi vise, hvordan man kan lade sig inspirere af enkle historiske motiver til at skabe noget nutidigt. Enhver "kan skabe et Versailles i sin baghave", forklarer formanden.

Medlemmer af bestyrelsen, samt gode frivillige hjælpere, vil være tilstede under hele forløbet.

Der er åbent hver dag fra klokken 10.00 til klokken 18.00, både fredag, lørdag og søndag.