Maria Helleberg om reformation og kærlighed på Marienlyst Slot

For at give andre mulighed for et indblik i foreningens virke, har foreningen denne gang valgt at åbne dørene for interesserede udenfor medlemskredsen. Foredraget giver samtidig mulighed for at se det normalt lukkede slot, som foreningen håber at kunne skaffe penge til at renovere til glæde for alle.