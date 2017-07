Manglende skiltning stopper vejarbejde

Et igangværende vejarbejde på Søbakken i Hornbæk er blevet stoppet midlertidigt, efter at Helsingør Kommune er blevet gjort opmærksom på, at skiltningen er mangelfuld. De mangelfulde forhold gjorde, at fodgængere og cyklister måtte ud og færdes på kørebanen, hvilket fik en borger til at henvende sig til politiet. Ifølge Nordsjællands Politi har Helsingør Kommune efterfølgende givet firmaet bag vejarbejdet besked om at stoppe arbejdet, indtil skiltningen er i orden.