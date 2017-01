Mere end 75 mødte op på Bølgen til informationsmødet om sommerens egnsspil på Hammermøllen.

Mange vil være med i »Schimmelmanns hest«

Helsingør - 13. januar 2017

Mere end 75 interesserede mødte op, da Hammermøllens Teatergruppe tirsdag havde informationsmøde om sommerens egnsspil på Hammermøllen i Hellebæk. Der var kendte ansigter blandt de fremmødte men også mange nye - børn, unge og voksne - der ikke tidligere har været med til at spille teater på Hammermøllen.

Går rent ind

Stykkets forfattere og instruktører, Anja Rasmussen, Henrik Holm og Kasper Ewald, samt komponisten Simon Jørstad fortalte levende om det nye stykke »Schimmelmanns Hest« og alle de gamle sagn og fortællinger, der ligger til grund for stykket. De fremmødte fik også lov til at høre 3 af de i alt 12 sange, der indgår i forestillingen. Efter klapsalverne at bedømme går musikken rent ind.

Der var stor spørgelyst til forestillingen, prøveplanerne og mulighederne for at komme til at medvirke på, eller bag, scenen. Efter informationsmødet kunne en meget tilfreds formand for Hammermøllens Teatergruppe, Lars Wiinblad, konstatere, at 56 personer havde skrevet sig op som interesserede i at medvirke. Samtidig var der en del af de sædvanlige medvirkende - og også mange nye interesserede - der ikke havde mulighed for at deltage ved informationsmødet, så alt i alt tegner det lyst med at få besat rollerne til årets forestilling.

60 medvirkende

Instruktørerne fortæller, at der er behov for ca. 60 medvirkende ved forestillingen, men kommer der flere er det ikke noget problem. Det er plads til alle, der har lyst til at medvirke. Skulle der være nogen, som ikke havde mulighed for at deltage ved informationsmødet, men som er interesserede i at høre om forestillingen og mulighederne for at være med, på eller bag scenen, så kan man skrive til Lars Wiinblad på e-mail larswiinblad@hotmail.com. Første prøveaften er 22. januar og rollerne bliver fordelt 28. februar, men selv efter den dato vil man kunne melde sig til.

