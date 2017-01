De personlige stemmer blev talt op i Helsingør Hallen efter sidste kommunalvalg for snart fire år siden. Foto: Allan Nørregaard

Mange lister vil også have plads i byrådet

Helsingør - 07. januar 2017 kl. 03:44 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mindst fire partier og lister, som i dag ikke har plads i byrådet, melder sig klar til kommunalvalget til november. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Lige efter nytår kunne Frederiksborg Amts Avis bringe en rundspørge, der viste, at hele 23 ud af 25 af byrådets medlemmer er klar til at genopstille til kommunalvalget til november.

Men Byrådets nuværende partier og lister kan dog også i år forvente konkurrence fra en længere række partier og lister, som i dag ikke har plads i byrådssalen på Stengade.

Indtil videre melder Alternativet, Nye Borgerlige , Liberal Alliance og Listehansen sig klar til at stille op til valget. Det er dog forskelligt, hvor langt partierne er kommet i forberedelserne til valgkampen.

Hos Alternativets afdeling i Helsingør oplyser talsperson Jan Skovgaard Nicolaisen, at han selv er den første opstillede kandidat på partiets liste - men at flere kandidater vil følge efter.

- Vi vil gerne inddrage borgerne i udviklingen af vores program. Derfor vil gerne invitere til åbne møder med forskellige temaer ude ikommunen, siger Jan Skovgaard Nicolaisen. Han oplyser at partiet i øvrigt er nået op på 135 medlemmer, og bestyrelsen har brugt efteråret på at få styr på alt det praktiske og organisatoriske.

Opstillingsmøde i januar

Partiet Nye Borgerlige, som blev stiftet af det tidligere konservative byrådsmedlem Pernille Vermund fra Snekkersten, har også fået en lokalafdeling i Helsingør med omkring 75 medlemmer, og her vil man på et opstillingsmøde 27. januar afgøre, hvem som skal forsøge at tage kampen op med de etablerede byrådspartier.

- Der er flere som allerede har meldt sig. I skal nok få mere at vide efter opstillingsmødet, lyder det fra lokalformand Klaus Kesje. Lokalafdelingen blev i øvrigt stiftet i januar sidste år.

Tror på medvind

Liberal Alliance var med 859 stemmer ved sidste byrådsvalg et lille stykke under spærregrænsen. Men hos den lokale afdeling tror man på fremgang efter det seneste folketingsvalg, hvor partiet fik 9,6 procent af stemmerne i Helsingør-kredsen, hvilket var over landsgennemsnittet. Hvem der stiller op for partiet til november er dog endnu ikke på plads, da opstillingsmødet endnu ikke er blevet afholdt.

Også en af byens mere skæve lister ved navn Listehansen er klar til at gå efter pladserne i Byrådet. Ligesom ved de sidste valg stiller Listehansen op med de to kandidater Jimmy Jørgensen og Erban Jakobsen, som begge har titlen borgmesterkandidater.

Erban Jakobsen fortæller, at nogle af partiets mærkesager er at bevare stadionet på Nordre Strandvej og de grønne områder omkring det - også selv om man skulle bygge et nyt stadion. Derudover vil listen også arbejde for en udvidelse af frisbee-golfbanen i parken Smørhullet, så den kan bruges til turneringer. Listen fik ved sidste valg 161 stemmer, hvilket var en fremgang på 43 stemmer i forhold valget i 2009.

Tradition for mange lister

Ved det seneste valg kunne man stemme på hele 16 forskellige lister, og det er endnu uvist, hvor mange lister, som kommer på stemmesedlen til november. I 2013 kunne man også stemme på Tryghedslisten, Helsingør Borgerliste, Demokraterne, Forende Demokrater, De Grønne Socialliberale og Kronborglisten.

