Mand stjal printerpatroner fra Kvickly

Når printeren er ved at løbe tør for blæk, kan det være en dyr omgang at skifte dem. Det var måske baggrunden for, at en 67-årig mand fra Ålsgårde fredag formiddag forsøgte at stjæle en pakke printerpatroner til en værdi af 430 kroner fra Kvickly Stjernegade i Helsingør. Manden blev dog opdaget af butikspersonalet, der stoppede ham og holdt ham tilbage, indtil Nordsjællands Politi ankom og kunne anholde manden.