Mand reddet fra druknedøden: Fortsat i kritisk tilstand

En 68-årig sejler i Hornbæk Havn blev tidligt mandag eftermiddag reddet af en australsk kvinde, da han var druknedøden nær. Manden var på vej ombord på sin båd, da han skal være faldet og have slået nakken og efterfølgende være røget i vandet, ifølge vidner. Ifølge Helsingør Kommunes Beredskab skal manden have ligget flere minutter i vandet, inden den australske kvinde opdager, at den er gal og hopper ned for at redde manden. Hun får ham hevet ind til bolværket, hvorefter beredskabsfolk ankommer og hiver manden op af vandet.