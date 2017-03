Mand filmede piger på natklub-toilet

En 24-årig mand fra Gilleleje blev natten til lørdag anholdt for at have begået blufærdighedskrænkelse på toiletterne på natklubben Club Retro i Helsingør.

Det oplyser Nordsjællands Politi. Manden var beruset og valgte at filme flere piger på toilettet ved at holde sin telefon ind over telefonbåsen.