Makabert: Bogstav-tyveri fra gravstene

Bronzebogstaverne har ingen værdi som metalskrot eller genbrugsmetal og kirkegårdsledelsen tvivler på, at de er stjålet for at blive brugt på en andet gravsten.

- Det ser jo besynderligt ud og virker chokerende på de efterladte, når de kommer for at besøge gravene, siger Kjeld Christiansen.

Ledelsen hælder mest til, at der er tale om grove drengestreger, men i dag anmelder kirkegården hærværkssagerne til politiet. Der er fundet et afbrækket knivsblad ved en af de skændede sten, men ifølge kirkegårdsleder Kjeld Christiansen, så skal der ikke det store udstyr til, for at få bogstaverne af stenene.

På en af de gravstene, det er gået værst ud over, er teksten »Vor elskede mor« helt fjernet, og der er faktisk kun få bogstaver og nogle punktummer tilbage på stenen.

Efter de to første tilfælde af bogstavstyverier i sidste uge frygtede kirkegårdspersonalet, at der var tale om hævntogt mod specifikke familier, men det har vist sig ikke at være tilfældet.

- Vi har gået alle gravstederne igennem og der er efter vort bedste vidende ingen sammenhæng mellem de grave, skænderierne er gået ud over, og de befinder nogenlunde samlet på et område af kirkegården, der ligger lidt for sig, siger Kjeld Christiansen. Kirkegårdens gravområder er ikke kameraovervåget og det er forholdsvis let at bevæge sig ind på kirkegården. Det er dog uvist på hvilken tid af døgnet, hærværket er begået.

Kirkegården bærer ikke ansvaret for de enkelte grave, så det er op til familierne, der alle er orienteret om hærværkssagerne, at få udbedret stenene. Det er ifølge Kjeld Christiansen ikke muligt at forsikre gravmonumenterne.