Magt, jalousi og intriger i dukkeformat

En tre timers odyssé ud i magt og jalousi kogt ned til 30 minutters intensiv og næsten ordløs dukkeforestilling. Det er hvad man sommeren over kan opleve på HamletScenen på Kronborg.

Helsingør - 06. juli 2017 Af Victor Viemose

En kølig sommerbrise blæser ind over Kronborgs østlige volde, mens et skib med ottomanske soldater på truende vis nærmer sig. En invasion er på vej, i miniatureformat vel at mærke. Vi befinder os til HamletScenens dukketeateropsætning af Shakespeares klassiker, Othello, som havde premiere torsdag i sidste uge. De ottomanske trætropper går i land på Cypern, der tager form som et skakbræt, og kampen mod de forsvarende venetianere tager sig ud som et skakspil.

- Othello handler om magt, begær og jalousi, og hvordan magtfulde personer står for fald. Det forsøger vi at udtrykke ved at lade scenen være skakternet og aktører ligne skakbrikker, siger Finn Rye Petersen, der er den en af to skuespillere, der styrer dukkerne.

Den anden er Lene Hummelshøj, og begge har de mange år som skuespillere på bagen. I stykket er makkerparret klædt i grå jakkesæt som led i magttemaet, og med sikker hånd og stor gestik styrer de dukkerne og laver sceneskift i et naturligt flow. Forestillingen 'Othello' er et såkaldt åbent dukketeater, hvor dukkeførerne er aktive medspillere.

- Dukkerne i sig selv er lidt stive i det, så det er en måde hvorpå, vi kan spille med og lægge følelserne og gestikken oven på dukkens handlinger. Det har en virkning rent dramaturgisk, og publikun har også taget godt imod det, siger Finn Rye Petersen.

Volapyk og gestik Scenen skifter. Væk er borgen og slagmarken. Den triste musik og kisten med sværdet på viser, at vi befinder os til en afdød generals begravelse, som scenens måske største dukke, en præst med en høj hat, står i spidsen for. Ord som 'spiritus' og 'sanctus' antydes i præstens tale, som dog ikke taler noget bestemt sprog. Det udefinerbare volapyk går igennem i hele stykket, og det er et bevidst valg, fortæller Finn Rye Petersen.

- Der kommer mange både turister og børn på Kronborg, så vi har valgt at opføre det i en form for vrøvlesprog, så alle kan være med og følge handlingen, siger Finn Rye Petersen.

Generalens død tillader Othello at træde ind i rollen som efterfølger på posten og gifte sig med den smukke Desdemona, men med magt kommer også personer, som vil én det ondt. Den jaloux officer Iago har en plan for Othellos fald.

God modtagelse Siden premieren i torsdags har vejret ikke været med 'Othello', som dog har taget deres forholdsregler med magneter i scenebordet, som holder dukkerne fast i sidevind. Dukkerne, som er speciallavet af den litauske dukkemager Martynas Lukosius, er også bygget til at modstå let regn. Trods det grå danske sommervejr har Kronborgs besøgende dog taget godt imod stykket.

-Jeg synes modtagelsen har været rigtigt god. Vi har haft fyldt til flere forestillinger, selvom vejret ikke har været med os, siger Lene Hummelshøj.

Stykket Othello spiller alle dage undtagen fredag frem til den 13. august, og er gratis for besøgende med billet til Kronborg.