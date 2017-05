Måling: Trygheden stiger på Vapnagaard

Samtidig med, at bandegrupperingen Loyal to Familia, som omtalt i Frederiksborg Amts Avis forsøger igen at få fodfæste i Helsingør - og særligt på i boligområdet Vapnagaard, så peger meget på, at områdets beboere og institutioner blevet markant bedre til at sikre trygheden og undgå, at banderne kan rekruttere blandt områdets unge.

Onsdag 3. maj var 30 beboere og en håndfuld medarbejdere fra Nordsjællands Politi og kommunens SSP (Skole, Social og sundhed og Politi) samlet for at tale om trygheden i boligområdet Vapnagaard. Samme type møde fandt sted i 2015, hvor beboerne på en skala fra 1-10 vurderede den generelle tryghed til at ligge på 6-8. Tallet hedder nu 9-10.