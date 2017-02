M/S Museet for Søfart bliver den første danske attraktion på Helsingborgs populære Kulturkort. Foto: Presse

M/S Museet for Søfart med i Helsingborgs Kulturkort

Helsingør - 14. februar 2017

Flere svenske gæster og et tættere samarbejde over Sundet er målet, når M/S Museet for Søfart går sammen med Helsingborgs Kulturkort. Museet bliver dermed den første danske attraktion på det populære kort.

Helsingborg Kommunes Kulturkort og M/S Museet for Søfart indgår nu i et samarbejde, der betyder billigere entré for kulturkortholdere og forhåbentlig endnu flere svenske besøgende på museet og i Helsingør.

Helsingør og Helsingborg har været venskabsbyer siden 1838 og arbejder i dag tæt sammen på bl.a. kultur- og skoleområdet. Nu bliver samarbejdet udvidet til også at gælde Helsingborgs populære Kulturkort, der indtil nu har givet gratis entré eller rabat på svenske kulturattraktioner som bl.a. Dunkers, Sofiero, Frederiksdal og Kernen. Som den første danske attraktion kommer M/S Museet for Søfart nu med på kortet.

- Vi er så glade for vores nye samarbejde med M/S Museet for Søfart. Det går helt i tråd med det samarbejde vi har haft i mange år om udvikling og kultur mellem de to byer, siger Bibi Hidén, kulturdirektør i Helsingborg Kommune.

Og Ulla Tofte, direktør for M/S Museet for Søfart er også rigtig glad for, at museet er blevet partner på Kulturkortet

- Vi ser virkelig frem til samarbejdet og til at få endnu flere svenskere til museet og Helsingør, siger hun.

Mere kultur for pengene

Allerede fra uge 8 - den svenske vinterferie - kan man nyde godt af sit kort, når der er kampagne kick-off med gratis indgang for kulturkortholdere mellem den 18. og den 26. februar og svenske familierundvisninger i weekendender 18.-19. og 25.-26. februar Derefter er der 50 procent rabat på billetten til museet for kulturkortholdere.