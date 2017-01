Den ny indgangsbro bliver også gjort mere sikker for gangbesværede. Foto: Iwan Baan Foto: Iwan Baan

M/S Museet for Søfart får ny adgangsbro før tid

Helsingør - 31. januar 2017 kl. 09:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et besøgstal på over 100.000 hvert år siden åbningen af M/S Museet for Søfart i 2013 kombineret med et for skrøbeligt ateriale har fået det prisbelønnede museums skrånende indgangsparti til at se slidt ud.

Museet har derfor fået en større bevilling til en ny indgangsbro. Broen bliver tegnet af BIG - Bjarke Ingels Group, der har høstet flere priser for museets unikke arkitektur omkring en gammel tørdok.

Generøse fonde

- Det er en stor glæde, at generøse fonde hjælper os til at give M/S Museet for Søfart en indgangsbro, der er museet værdigt. Førstehåndsindtrykket har længe været skæmmet af broens slidte udseende, og det er en skam, når resten af museet er så vellykket. Nu vil BIG - Bjarke Ingels Group snart få indgangsbroen til at matche resten af museet, siger Ulla Tofte, direktør i M/S Museet for Søfart, i en pressemeddelelse.

Handicapvenligt

Også hos Michael Matthiesen (K), formand for Helsingør Handicapråd, er der glæde over beslutningen.

- Det er en stor glæde ,at man i forbindelse med renoveringen af indgangsbroen prioriterer at gøre det mere sikkert for gangbesværede at besøge museet. Ny, skridsikker belægning, bedre belysning og gelændere helt ned til museet vil forhåbentlig betyde at endnu flere har lyst til at besøge det unikke museum, siger han.

Arbejdet med den nye indgangsbro igangsættes i februar, og broen er dermed klar, inden turistsæsonen for alvor går i gang i 2017.