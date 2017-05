Lou Reed-installation får premiere før CLICK Festival

Lørdag 13. maj fra 16 til 17 i Hal 14 kan man opleve Pneumaticks, som er en komposition af musik og film formet over fænomenet åndedrættet. Åndedrættet er livskraften i sin enkleste form, der med sin sædvanlige indånding og udånding foregår ubevidst, men som i Pneumaticks bevidstgøres og formes til en usædvanlig kraft i musik og billede. I sin ukomprimerede form sender værket svingninger af lys og lydbølger og giver et poetisk udslag modtaget som organisk energi. Pneumaticks er synkront udviklet af komponister og billedkunstnere. Filmen består af dokumentariske day-for-night optagelser fra West Nile-regionen i Uganda. Musikken er en symfoni i fire satser, komponeret som bevægelsen gennem to åndedrag. Pneumaticks er en del af Operation Salomon (OFF TRACK 2017) og Rethink Human Being og er udviklet af kunstgruppen SUK og Projekt Respiration. Projektet er støttet af CLICK Festival og Statens Kunstfond.