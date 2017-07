Lotto-vinder: Impulskøb gjorde mig til millionær

En heldig dame i 30’erne fra Espergærde vandt i forrige uge 2. præmien i Eurojackpot. Selvom det ”blot” var en 2. præmie, er hun stadig blevet millionær. Kvinden, der ikke ønsker at stå frem med navn sikrede sig nemlig 1,9 mio. kr. ved sit impulskøb i Fakta.

- Jeg blev mildest talt overrasket, da jeg fik tjekket op på tallene, og troede ikke rigtig på, at jeg havde vundet så mange penge. Jeg havde brug for at mine venner lige dobbelttjekkede tallene for at få bekræftet, at den var god nok. Det var overvældene, fortæller vinderen til Danske Spil.