Volumenstudiet viser, at en campusbygning i fire plan vil ændre gadebilledet. En campusbygning får dog naturligvis også vinduer. Illustration: Helsingør Kommune

Lokalplanforslag klar for omstridt city-campus

Helsingør - 06. februar 2017 kl. 13:37 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt forslag til en lokalplan for Svingelportområdet, der dækker arealet Svingelport, parkeringspladserne og det delvist forladte baneterræn mellem Søndre Strandvej og jernbanen, er på dagsordenen på næste møde i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget tirsdag.

Lokalplanen og det medfølgende kommuneplantillæg gør det først og fremmest muligt for HF & VUC Nordsjælland at opføre et campus i fire plan på den grund, hvor der i dag ligger en tidligere brandstation, der er kommunalt ejet og betegnet som bevaringsværdig. Samtidig giver planen også mulighed for at det resterende område kan bruges til museums- og uddannelsesformål.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at lokalplanen omfatter et noget mindre areal end oprindeligt planlagt, da DSB og Banedanmark fortsat har brug for et areal til jernbanedriften. Årsagen til, at museumsformål indgår i lokalplanen er, at Teknisk Museum har ønsket at flytte fra Fabriksvej til banearealet. Denne plan er dog siden blevet besværliggjort af, at den gamle remise er blevet revet ned for nylig af Banedanmark. Remisen skulle have udgjort en del af det kommende museum. Ligeledes kan DSB's og Banedanmarks arealbehov stå i vejen for projektet.

I plan med Sdr. Strandvej

Lokalplanen gør det muligt at opføre en etage på store del af parkerings- og banearealet, hvor taget kommer til at være i plan med Søndre Strandvej. På dette tag kan der så bygges punkthuse i op til tre plan.

Ændrer byen for altid

I forhold til campusbyggeriet på brandstationsgrunden, så bliver det bemærket af forvaltningen i Center By, Land og Vand, at byggeriet vil ændre bybilledet markant.

- Byggeriet vil opleves som et væsentligt dominerende element set såvel fra Bykernen som fra Svingelport og Sdr. Strandvej og derved for altid - og irreversibelt - ændrer det eksisterende kulturmiljø, skriver forvaltningen. Her hentydes både til højden, og det faktum, at bygningen vil adskille sig fra de omkringliggende fredede eller bevaringsværdige bygninger på Svingelport. Byrådet skal efter indstilling fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget endeligt tage stilling til, hvorvidt planen skal offentliggøres og sendes i offentlig høring.

