Lokalplan for nye 128 boliger er klar

Det er Center for By, Land og Vand, som har udarbejdet lokalplanen, der efter en flertalsbeslutning i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget er udarbejdet på baggrund af bygherrens projekt, hvilket også er baggrunden for, at antallet af boliger i lokalplanen er reduceret noget, da bygherren ville opføre en større andel af fritliggende parcelhuse. Oprindeligt var der nemlig tale om et projekt med 192 boliger.

Det fremgår af lokalplanforslaget, at der vil komme til at ligge et markareal foran bebyggelsen ud mod Skibstrupvej, og der både vil være indkørsel til boligområdet fra Skibstrupvej og Skibstrup Stationsvej.

Behov for cykelsti

Forvaltningen i Center for By, Land og Vand påpeger, at der vil blive et behov for en cykelstiforbindelse til den eksisterende cykelsti på Ellekildehavevej i forbindelse med byggeriet, men at man ikke kan kræve, at bygherren betaler for en cykelforbindelse.