Det nye sundhedshus skal bygges på kommunens egen grund bag de eksisterende kommunale bygninger her på Birkedalsvej. Foto: Sarah Marie Winther

Lokalplan for 250 millioner dyrt sundhedshus blev sendt i høring

Helsingør - 02. september 2017 kl. 04:30 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det stort anlagte sundhedshus ved Prøvestenscentret er kommet et væsentligt skridt videre, skriver Frederiksborg Amts Avis. Efter at være blevet behandlet i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget valgte et enigt byråd på det seneste møde at sende forslaget til en lokalplan for et nyt sundhedshus på en kommunalt ejet grund ved Prøvestenscentret i offentlig høring i fire uger.

Det kommende sundhedshus skal samle Region Hovedstadens akutklinik, som i dag ligger i Murergade i indre by, samt kommunens genoptræningscenter på Poppelgården i Snekkersten. Derudover skal der også være plads til, at private speciallæger, fysioterapeuter og lignende kan leje sig ind.

Under debatten i byrådssalen stillede Haldis Glerfoss(EL) forslag om, at høringsperioden skulle forlænges til otte uger, så borgerne fik bedre mulighed for at komme med indsigelser på et kvalificeret grundlag. Dette forslag fik dog kun støtte fra SF's Bente Borg Donkin og Radikales Christian Holm Donatzky.

Savner økonomisk garanti

Frit Demokratis Anders Drachmann understregede, at han stemte for at sende planen videre, men at han fortsat var bekymret for økonomien, og savnede en garanti fra Region Hovedstaden for, hvor stort et areal, som de har forpligtet sig til at til at leje af kommunen.

Han foreslog derfor, at man opdelte det kommende sundhedshus i ejerlejligheder, hvor Regionen så skulle købe én eller flere af dem.

Radikales Christian Holm Donatzky var under debatten bekymret for, at for stor del af udformningen af det kommende sundhedshus blev besluttet rent administrativt, og han efterlyste derfor, at der blev nedsat en politisk følgegruppe efter kommunal- og regionsvalget.

Det kommende sundhedshus har et budget på cirka 250 millioner kroner, og skal opføres med Helsingør Kommune som bygherre med ved brug ved en leasingmodel. Efter planens skal bygningen stå klar til brug i 2021.